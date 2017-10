MotoGP: Dovizioso vence no Japão e reduz vantagem de Márquez

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, venceu neste domingo (15) o Grande Prêmio do Japão de MotoGP, disputado no circuito de Motegi, e reduziu a vantagem do espanhol Marc Márquez (Honda), que chegou em segundo, na liderança do campeonato.

Dovizioso conseguiu superar Márquez por apenas dois décimos, após uma batalha sob chuva nas últimas voltas da corrida. O terceiro lugar ficou com o italiano Danilo Petrucci, enquanto seu compatriota Andrea Iannone terminou em quarto. Já o multicampeão Valentino Rossi caiu logo no começo e abandonou.

Com a vitória, Dovizioso está agora 11 pontos atrás de Márquez, faltando três corridas para o fim do campeonato. "Na última volta, quando ele errou, entendi que dava para vencer, que tinha uma possibilidade. Estou muito contente pela vitória, graças ao grande trabalho da equipe. Não esperava, estávamos rápidos, mas não para vencer", disse o italiano.