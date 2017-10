Mbappé lamenta atuação ruim contra Dijon: "Não foi minha tarde"

O Paris Saint-Germain venceu o Dijon neste sábado, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Francês. Porém, diferentemente dos últimos jogos, não teve goleada, não teve show de Neymar e cia, muito menos gols do trio formado pelo brasileiro, Mbappé e Cavani, que inclusive nem esteve em campo. O triunfo veio de forma suada, com gol no último minuto, e quem decidiu foi o lateral Meunier, autor dos dois gols.

Na zona mista, Mbappé reconheceu que sua atuação foi abaixo das expectativas e do que tem apresentado recentemente. "Felizmente, conseguimos marcar no final. Se não, teríamos nos prejudicado, por todas as minhas falhas", comentou. "Não foi minha tarde. Fazia tempo que não jogava de '9'. Na quarta-feira, voltarei a jogar pelas beiradas e tudo voltará à normalidade. Me senti incomodado ao ver que as coisas não iam como deviam, mas tratei de me esforçar", completou.

O Paris Saint-Germain volta a campo no meio de semana, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, quando enfrenta o Anderlecht, na Bélgica. O time do Parque dos príncipes é o líder do Grupo B, com duas vitórias em dois jogos. No outro jogo da chave, o Bayern recebe o Celtic, em Munique.