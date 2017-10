Brasileiro conquista resultado histórico no mundial de Ironman

A estreia do triatleta profissional Thiago Vinhal no mundial de Ironman do Havaí, em Kona, superou todas as expectativas. Não bastasse o mineiro de 33 anos ter feito história no mundial como o primeiro negro a competir na categoria profissional, Vinhal cravou seu nome na história duplamente, tendo completado a prova em tempo recorde entre todos os atletas brasileiros que já competiram na história do mundial – os 3,8 Km de natação, 180 Km de ciclismo e 42 Km de corrida foram percorridos em 8h27min24, tendo sido o 13º colocado já em sua estreia no mundial.

Chegada de Thiago Vinhal no Ironman Havaí

À primeira vista, os menos informados podem subestimar o tempo ou a colocação, a análise mais cuidadosa, porém, traz ao resultado do minero Thiago Vinhal nuances de heroísmo - o mundial é disputado por atletas de países que valorizam extremamente o triathlon por uma questão cultural.

“O mais desafiador da minha trajetória até aqui foi a superação da rotina no dia a dia do Brasil, os treinamentos, ter que me virar para trabalhar, pagar conta, estudar, viajar, competir, resolver problemas e, mesmo assim, continuar sonhando em competir com os melhores triatletas profissionais do mundo, que em geral, têm a liberdade de se dedicar exclusivamente à rotina de treinar, comer e descansar, que é uma das importantes etapas do treinamento também, com grandes patrocinadores, em países que apoiam o triatlo”, afirma Thiago Vinhal.

O novo marco o reclassifica frente a outros atletas brasileiros muito mais experientes, que já competiram em outras edições do mundial.

Parciais

Vinhal completou a natação em 00h49, o ciclismo em 4h37min01 e a corrida em 2h55min59