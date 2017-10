Após derrota no clássico, Jair Ventura evita polêmica com árbitro e reconhece futebol fraco do Bota

O Botafogo foi derrotado pelo Vasco por 1 a 0 no clássico carioca da 28ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado, no Maracanã. A arbitragem da partida foi cercada de polêmicas, inclusive no lance do gol do Vasco, e gerou muitas reclamações por parte do Alvinegro.

Com a cabeça fria em sua entrevista coletiva após o confronto, o técnico Jair Ventura preferiu não tocar no assunto. Assim, ele não colocou a responsabilidade da derrota na atuação do apitador.

"Vou seguir minha linha de não reclamar de arbitragem", disse o treinador, ao contrário dos jogadores, que se mostraram muito abalados com o trabalho do paulista Vinicius Goncalves Dias Araujo no Maracanã - além do gol do Vasco, o Glorioso questiona dois pênaltis a seu favor.

Jair Ventura reconhece que o jogo no Maracanã ficou longe de empolgar a torcida. Sem inspiração no ataque, o Botafogo pecou pela falta de penetração na defesa adversária.

"Explicar uma derrota é sempre complicado. Um jogo truncado, com poucas oportunidades. O Botafogo com mais posse, mas sem chance clara. O Vasco teve um bom chute de fora da área e o gol. Clássico é decidido em poucos detalhes," disse o comandante.