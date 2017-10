Ana Marcela vence na China e assume a vice-liderança do ranking mundial

A tricampeã mundial Ana Marcela Cunha confirmou a boa fase e venceu os 10km da etapa de Chun'an da Copa do Mundo da Fina de Maratonas Aquáticas, disputada na China. Foi o 18º título da brasileira, que venceu na batida de mão a italiana Arianna Bridi, com o tempo de 1h37m29s. Viviane Jungblut, também do Brasil ficou com o bronze, marcando 1h37m30s.

“Estou bem feliz com mais este resultado. Foi uma prova bastante disputada, em que venci na batida de mão. Esta vitória foi muito importante porque assumi a segunda colocação no ranking, dois pontos a frente da italiana Rachelle Bruni”, contou Ana Marcela, que agora soma 84 pontos contra 82 de Bruni. Ariana Bridi segue líder com 104 pontos.

Nesta temporada, Ana Marcela ficou em 12º em Abu Dhabi, quinto em Viedma e Setubal, prata em Lac St Jean e ouro no Lac Megantic e agora em Chun’an. Isso sem contar com as três medalhas conquistadas no Mundial de Budapeste, na Hungria.

A última e decisiva prova da temporada será no dia 21 de outubro em Hong Kong, também no Oriente.