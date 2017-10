São Paulo se apega ao Pacaembu em meio a briga contra o rebaixamento

O São Paulo não terá o Morumbi nos próximos cinco jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. Reservado para receber shows entre outubro e novembro, o estádio será substituído pelo Pacaembu como a nova casa do Tricolor, que briga desesperadamente contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"Não vejo como problema. O Pacaembu é um campo em que a torcida vai nos fazer sentir em casa. Temos de estar fortes, no local que for, para que possamos fazer boas partidas e se recuperar no campeonato", avaliou o técnico Dorival Júnior.

O primeiro desafio do São Paulo no gramado municipal será o duelo com o Atlético-PR, neste sábado, às 21 horas (de Brasília). No 17º lugar com 31 pontos, o time tricolor deixará a zona de rebaixamento até em caso de empate, uma vez que ultrapassaria a 15ª colocada Ponte Preta (32) - que já jogou nesta 28ª rodada - pelo saldo de gols. Já os paranaenses figuram na décima posição, com 35 pontos.

"Vamos fazer do Pacaembu a nossa casa. A torcida do São Paulo tem lotado todos os estádios e, no Pacaembu, não vai ser diferente. Ela vai nos empurrar para que alcancemos os resultados positivos", projetou o goleiro Sidão.

O Tricolor não joga no Pacaembu há 10 meses, quando goleou o Santa Cruz por 5 a 0 na última rodada do Brasileiro de 2016. No estádio municipal, o clube tem um aproveitamento de 71% como mandante, sendo 434 vitórias, 137 empates e 104 derrotas em 675 partidas disputadas.

Inclusive, o retrospecto do time são-paulino como mandante no Pacaembu é superior ao do Morumbi, onde contabiliza um aproveitamento de 68%: foram 932 vitórias, 372 empates e 242 derrotas, em 1546 jogos.

"Não importa se vamos jogar no Pacaembu ou no Morumbi, temos de buscar coisas positivas. A torcida está nos empurrando, contamos com elas para buscarmos a vitória, como buscamos sempre", reforçou o lateral esquerdo Júnior Tavares.

Além do Furacão, o São Paulo receberá no Pacaembu Flamengo, Santos, Chapecoense e Botafogo, voltando à sua verdadeira casa apenas na 38ª e última rodada do Brasileiro, em 3 de dezembro, diante do Bahia. O Morumbi recebeu os quatro maiores públicos do torneio, sendo o recorde estabelecido no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em 24 de setembro, quando 61.142 tricolores lotaram o estádio.