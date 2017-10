PSG supera atuação do goleiro adversário e vence o Dijon por 2 a 1

Foi na raça! Em um duelo muito disputado e com o Dijon batendo de frente com o badalado elenco do PSG, o time parisiense venceu a partida deste sábado por 2 a 1. O gol decisivo foi marcado já nos acréscimos por Meunier, que se consagrou como o cara da partida.

Pelo lado do adversário, o goleiro Reynet foi o grande jogador do duelo. Com defesas providenciais, o arqueiro do Dijon evitou uma goleada do time de Neymar, Daniel Alves, Marquinhos e companhia. Os três pontos colocam o time de Unai Emery na ponta do Campeonato Francês, quatro pontos na frente do Monaco, vice-líder.

O JOGO

Os primeiros 45 minutos foram um tanto quanto surpreendentes para o time do Paris Saint-Germain. Tentando furar o forte e bem postado sistema defensivo do Dijon, viu o adversário assustar com ótimas chances criadas e um bom futebol apresentado. A principal oportunidade de gol esteve nos pés de Daniel Alves, que bateu falta direta no travessão.

Neymar começou a partida com uma linda caneta no adversário, mas o lance não acabou resultando em nenhuma oportunidade efetiva. Aos oito minutos Marquinhos apareceu de forma providencial para evitar o gol do Dijon, que começava a se soltar no campo ofensivo. Di María também teve oportunidade de marcar, mas parou no goleiro.

O PSG errava muitos passes, mas tinha o controle do jogo apesar da falta de efetividade. O adversário, diferente do que se imaginava, não ficou acuado no campo defensivo e tentava jogar de igual para igual, marcando no campo de ataque do time parisiense. Até os 25 minutos, o Dijon tinha três finalizações, enquanto o time de Neymar apenas uma. Aos 36, Areola foi obrigado a intervir para manter a igualdade no placar. Kwon soltou a bomba e quase fez 1 a 0 contra o time recheado de brasileiros.

No último lance da primeira etapa Daniel Alves acertou o travessão. Neymar sofreu a falta perto da área e o lateral bateu firme, mas parou no poste. A igualdade permaneceu no placar depois de 45 minutos.

O segundo tempo começou com um PSG mais incisivo no ataque e chegando com mais perigo. Mbappé teve a primeira chance, depois de sobra da defesa, mas teve o chute travado. Do outro lado, Aréola operou um novo milagre e impediu o gol de bicicleta da equipe do Dijon. A partida ficou mais franca e ambas equipes chegavam para testar os goleiros. Marquinhos chegou a acertar o travessão.

Aos 25 minutos saiu o tão esperado gol do Paris Saint-Germain. Meunier aproveitou o rebote do chute de Neymar e marcou. Na reta final, aos 41, a partida ganhou traços dramáticos. Jeannot acertou um belíssimo chute e encobriu Aréola.Quando o empate já era comemorado pelo Dijon, veio o banho de água fria. Nos acréscimos, aos 47 minutos, Meunier marcou seu segundo gol e deu números finais ao duelo. Com a vitória, o PSG disparou na liderança do Campeonato Francês.