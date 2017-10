Pedro Piquet pontua nas duas primeiras provas da FIA Fórmula 3 Euro em Hockenheim

Pedro Piquet teve um sábado bastante sólido nas duas primeiras baterias da última rodada tripla da FIA Fórmula 3 Euro em Hockenheim, na Alemanha. O brasiliense pontuou em ambas as provas após dois sétimos lugares, sendo que na segunda bateria Piquet recebeu a bandeirada em quinto e levou uma punição de cinco segundos no tempo final de prova.

Na primeira prova deste sábado, o piloto da Van Amersfoort largou em sétimo e subiu para sexto logo no começo. Piquet travou bom duelo com Nikita Mazepin e terminou a corrida em sétimo, marcando mais pontos no campeonato.Já na segunda bateria, Pedro largou bem do quinto lugar no grid e pressionou Jake Hughes em busca da quarta posição ainda na primeira volta. Mas Piquet foi fechado por Hughes na freada do hairpin e Lando Norris teve de sair da pista para desviar de ambos. Em seguida, surgiu a informação de que os comissários puniram Piquet com o acréscimo de cinco segundos ao tempo de prova.

Mesmo com um leve toque em Hughes na disputa, Pedro seguiu com bom ritmo de corrida em sexto lugar e na penúltima volta subiu para o top5 depois que o próprio Hughes saiu da pista - mesmo com a punição, o brasileiro perdeu apenas duas posições no resultado final.

Neste domingo será disputada a última corrida da temporada-2017 da FIA F3 Euro a partir das 6h55 (horário brasileiro de verão). O site oficial da categoria (www.fiaf3europe.com) transmite a prova ao vivo.