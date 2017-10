Nelsinho Piquet brilha e conquista a pole position para as 6 Horas de Fuji na categoria LMP2

Nelsinho Piquet conquistou neste sábado o primeiro lugar no grid de largada da categoria LMP2 para as 6 Horas de Fuji, antepenúltima etapa do Mundial de Endurance. É a primeira pole position do brasileiro na classe na temporada-2017.

Piquet Jr. entrou na pista com o dinamarquês David Heinemeier-Hansson e, na média das voltas mais rápidas, eles conseguiram 1m44s196, superando os companheiros de Rebellion Racing Bruno Senna e Julien Canal em 0s729 - na classificação geral, Piquet Jr. e parceiros largam em quinto, também o melhor resultado na temporada.

A previsão do tempo acertou e a sessão classificatória aconteceu com a pista molhada. Nelsinho, que não vinha classificando o protótipo #13 nas últimas corridas, conseguiu o tempo de 1m43s600 e foi 0s270 mais rápido do que Senna. Heinemeier-Hansson consolidou o primeiro lugar para a tripulação, que ainda tem o suíço Mathias Beche.

A largada para as 6 Horas de Fuji será realizada às 23h de sábado no horário de Brasília (11h no fuso japonês) e é muito grande a possibilidade de mais chuva durante a corrida.

O site oficial da categoria (www.fiawec.com) transmite ao vivo a corrida para os assinantes.

O que disse Nelsinho Piquet:

"Foi um ótimo dia! O carro sempre esteve bom na chuva tanto na sexta-feira como hoje. Foi crucial acertar a escolha de pneus porque estava bem difícil saber se era pneu de chuva ou intermediário, e os engenheiros fizeram a escolha perfeita. Deu tudo certo e o David Heinemeier-Hansson andou muito bem, ele um piloto silver mas foi mais rápido do que muitos pilotos pro. Agora é torcer para não chover muito e termos uma boa corrida porque a chance é de chover tanto que pode atrapalhar o dia"

Grid de largada da classe LMP2:

1º N.Piquet/D.Heinemeier-Hansson/M.Beche - 1m44s196

2º B.Senna/J.Canal/N.Prost - 1m44s925

3º H-Pin Tung/O.Jarvis/T.Laurent - 1m45s078

4º N.Lapierre/G.Menezes/A.Negrão - 1m45s927

5º D.Cheng/A.Brundle/T.Gommendy - 1m46s109