Após empate, Klopp detona retranca do Manchester United; Mourinho se justifica

Neste sábado, em Anfield, o empate sem gols entre Liverpool e Manchester United deixou o técnico Jurgen Klopp, dos Reds , claramente insatisfeito. O alemão não gostou nada do resultado, principalmente em função da postura defensiva adotada pelos rivais, comandados pelo português José Mourinho.

"Penso que eles vieram aqui para ganhar um ponto e foi o que conseguiram. Nós queríamos a vitória e não conseguimos. Tenho a certeza de que no Liverpool não é aceitável jogar como o Manchester United o fez. Para eles está bem assim, para nós não", disparou. "É muito complicado enfrentar um adversário top do mundo quando jogam com uma postura tão defensiva, porque não vamos ter 20 oportunidades de gol. Defenderam com nove homens à frente da grande área", completou.

Mais sereno, Mourinho também opinou a respeito da postura assumida por sua equipe, discordando de Klopp. "Não vim aqui jogar para ganhar um ponto, vim para os três. Na segunda etapa não tive como fazê-lo devido à dinâmica do jogo. Estava à espera que o Klopp fosse para cima mas manteve os três jogadores mais sólidos no meio-campo, onde foram mais fortes do que nós", apontou. "Vão dizer que nós jogamos de forma muito defensiva e o Liverpool foi ofensivo, mas foram eles que jogaram em casa e não mexeram em nada", concluiu.

Em oitavo lugar na tabela do Campeonato Inglês , com 13 pontos ganhos, o Liverpool viu a diferença para os líderes aumentar ainda mais com o zero do placar. Já os Diabos Vermelhos se mantiveram na vice-liderança, com 20 pontos, dois a menos que o líder Manchester City.