'Reclamão', Lucas Lima vira jogador mais amarelado do Brasileiro

Além das assistências e gols, Lucas Lima vem se destacando neste Campeonato Brasileiro pela falta de paciência. No empate do Santos em 1 a 1 com a Ponte Preta, nesta quinta-feira, em Campinas, o camisa 10 levou um cartão amarelo após reclamar com o árbitro Raphael Claus.

Com a punição no Moisés Lucarelli, o meia se tornou o atleta mais amarelado até o momento no Brasileirão. São 10 cartões em 17 jogos disputados na competição, sendo que a maioria foi tomada após reclamações.

No início de setembro, o técnico Levir Culpi chegou a cogitar o auxílio da psicologia para acabar com os 'chiliques' de Lucas Lima. O comandante, inclusive, já cobrou o camisa 10 diversas vezes sobre seu pavio curto.

Contra a Macaca, ele foi amarelado após reclamar bastante de um possível pênalti sofrido aos 21 minutos do segundo tempo.

O meia já cumpriu suspensão três vezes no campeonato, contra Atlético-MG (13ª rodada), Avaí (19ª rodada) e Botafogo (24ª rodada).