Pirelli promete a Doria que vai analisar ideia de Interlagos

O prefeito de São Paulo, João Doria, explicou nesta sexta-feira (13) que discutiu pessoalmente com o presidente mundial da Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a ideia da privatização do autódromo da Interlagos, que faz parte do plano de desestatização promovido pelo tucano.

Doria se reuniu logo pela manhã com Provera, em Milão. Ontem, o prefeito havia anunciado que a Pirelli tinha interesse em participar do leilão de privatização do autódromo. Mas, hoje, ele explicou que Provera disse que o autódromo não é o "core" dos negócios da Pirelli, porém que o executivo prometeu levar o tema para discussão dos investidores, principalmente dos chineses que adquiriram recentemente uma fatia da fabricante de pneus.

"Ele vai perguntar aos investidores chineses sobre essa possibilidade. Foi um encontro muito positivo. Provera deve ir para São Paulo em março, mas teremos outro encontro em novembro em Nova York", contou o tucano. (ANSA)