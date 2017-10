Pirelli diz que não participará de leilão de Interlagos

A fabricante italiana de pneus Pirelli informou hoje (13) que não participará do processo de leilão de privatização do Autódromo de Interlagos, alegando que esta não é uma área estratégica de investimento para a companhia.

"Sobre o projeto da venda do Autódromo de Interlagos para a inciativa privada, a Pirelli aprecia a iniciativa do prefeito e o apoiará em seus esforços para encontrar investidores, ainda que a empresa não contemple em sua estratégia um envolvimento direto nessa questão, no momento", informou a companhia em um comunicado.

O anúncio veio horas após uma reunião em Milão entre o prefeito de São Paulo, João Doria, e o CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Em declarações à imprensa logo após o encontro, Doria tinha dito que a reunião fora "positiva" e que Provera havia prometido levar o tema para análise dos investidores chineses.

Mas que já tinha antecipado que esse não era o "core" da Pirelli. Ontem, em uma coletiva de imprensa em Milão, o prefeito confessou sua vontade para que o negócio desse certo, alegando que a Pirelli tem no Brasil um de seus principais mercados, além da experiência como fornecedora de pneus para a Fórmula 1.