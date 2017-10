Palmeiras demite Cuca após tropeço contra o Bahia

Com muito menos futebol e mais polêmicas nos bastidores, chegou ao fim a segunda passagem do técnico Cuca no comando do Palmeiras. O treinador não resistiu ao tropeço contra o Bahia na noite da última quinta-feira (12), no Pacaembu. Na ocasião, o Palmeiras abriu 2 a 0 no placar e permitiu o empate do Tricolor Baiano.

Cuca deixa o Verdão após comandar o time que saiu da fila de 22 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro no ano passado. O treinador não iniciou a temporada 2017 no comando do Verdão. Na época, após o título do Brasileirão 2016, Cuca alegou problemas pessoais e ficou seis meses sem trabalhar. Para o seu lugar, a diretoria do Palmeiras trouxe Eduardo Batista, que também não resistiu à má campanha na primeira fase da Taça Libertadores.

Após a demissão de Batista, a diretoria atendeu ao clamor da torcida e trouxe de volta Cuca, com o intuito de salvar a campanha no torneio continental e levar a equipe à conquista do bi campeonato nacional.

Cuca deixa o Palmeiras na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Na campanha do Brasileirão, o treinador conquistou 13 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, com um aproveitamento de 54%.

A diretoria ainda não anunciou oficialmente, mas o nome tratado como prioridade para o lugar de Cuca é o do treinador Mano Menezes, atual campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro.