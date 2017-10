Jô destaca entrega do Corinthians, e já projeta duelo com o Bahia

Apesar de no final vencer o Coritiba por 3 a 1 e se consolidar na liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians passou por dificuldades em certos momentos da partida. Para superá-los e conseguir mais três pontos na tabela foi preciso de muita entrega, como destacou o atacante Jô.

"Motivação existe por conta do objetivo, da gente buscar o título. Depois do jogo eu falei: 'Independentemente da partida que a gente fez, em termos técnicos, de qualidade, a gente voltou a correr, a se dedicar'. O brilho que nos trouxe à liderança, desde o começo do campeonato, eu pude ver vez mais uma vez. É sacrifício, é objetivo, é Corinthians, como o torcedor pede, é raça. Dar sempre aquele um pouco a mais", assegurou.

Em seguida, o artilheiro do Corinthians na temporada, com 21 gols marcados em 55 jogos disputados, ainda alertou: "Vai ser assim até o final do campeonato. Para a gente buscar nosso objetivo, tem que se doar, tem que correr, tem que fazer acontecer", disse.

Já visando confronto com o Bahia, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Fonte Nova, pela 28ª rodada do torneio nacional, o Timão volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Diante de mais um duelo contra equipes que brigam para não ser rebaixada, o atacante Jô fez projeções preocupadas.

"Acho que esses times que estão lá embaixo sempre são os mais perigosos, mais complicados porque eles não têm nada para perder. E a gente tem a responsabilidade de um título, que é mais difícil. O Coritiba veio para jogar, não só se defender. Tanto é que o Cássio fez grandes defesas e a gente sofreu um pouquinho", finalizou.