'Temporada não está perdida', diz presidente da Ferrari

Após um novo tropeço da Ferrari no Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, o presidente da escuderia italiana, Sergio Marchionne, admitiu nesta segunda-feira (9) o desempenho irregular dos carros da equipe, mas afirmou que a "temporada não está perdida".

Em Suzuka, o alemão Sebastian Vettel abandonou a corrida na quarta volta, por conta de um problema na vela do carro, e acabou se distanciando de Lewis Hamilton na briga pelo título. Já o finlandês Kimi Raikkonen terminou a prova na quinta colocação.

"Não estou falando de azar porque não acredito nisso, são coisas que acontecem com todos, principalmente nas corridas. O importante é não perder a confiança", avaliou Marchionne, que mantém as esperanças de título.

Mesmo com a irregularidade, o presidente alegou que a Ferrari está no mesmo nível da Mercedes. "Sem dar uma de arrogante, mas acredito que a Ferrari está no mesmo nível, se não em um superior, que a Mercedes hoje. A Red Bull também fez progressos, mas não acho que afetem a posição da Ferrari", disse.

Com 59 pontos à frente de Vettel, Hamilton lidera o campeonato de pilotos e pode vencer o título já na próxima corrida, nos Estados Unidos, no dia 22 de outubro.