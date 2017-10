Itália vence Albânia e buscará vaga na repescagem

A seleção italiana venceu a Albânia por 1 a 0 nesta segunda-feira (9) fora de casa, e encerrou sua participação na primeira fase das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2018.

A Azzurra abriu o placar aos 27 minutos do segundo tempo, quando Antonio Candreva aproveitou o cruzamento de esquerda de Spinazzola que passou por todos os zagueiros da seleção balcânica.

Em uma partida apática, a Itália mais uma vez não apresentou um futebol convincente sob o comando do técnico Gian Piero Ventura.

A tetracampeã mundial já estava garantida no segundo lugar do grupo G, mas a vitória resultou a cabeça de chave na repescagem do continente. Por sua vez, a Espanha encerrou a fase líder do grupo e classificada para a Copa. A repescagem vai reunir os oito melhores segundos colocados dos nove grupos das Eliminatórias. Essas seleções serão divididas em quatro chaves de duas equipes cada, com confrontos de ida e volta. Quem vencer vai à Copa do Mundo.