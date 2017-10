Aos 38 anos, Pirlo marca aposentadoria para dezembro

Aos 38 anos, o meio-campista Andrea Pirlo, que defende atualmente o New York City, dos Estados Unidos, anunciou no último domingo (8) que irá se aposentar do futebol.

Sem desfrutar do mesmo sucesso que teve no Milan e na Juventus, o jogador disputa a Major League Soccer, principal divisão do futebol norte-americano, e seu contrato com seu clube termina em dezembro. "Você percebe por si mesmo que o momento chegou. Todos os dias você tem problemas físicos. Você não pode treinar como gostaria porque sempre tem algum problema. Os jogadores mais jovens devem jogar. Aos 38 anos, é certo dar espaço aos mais novos. Na minha idade, você tem que dizer basta", afirmou o atleta, em entrevista ao jornal "Gazzetta dello Sport".

Pirlo ainda não sabe o que fará após pendurar as chuteiras, mas, por enquanto, ser treinador está fora dos planos. "Ainda não sei o que farei. Voltarei à Itália em dezembro e tenho algumas ideias, mas me darei um tempo até decidir. Não é porque você foi um bom jogador que se tornará um bom treinador. Você precisa se dedicar e ter o conhecimento do campo. Há uma faísca que precisa ser acesa, e comigo isso ainda não aconteceu", disse.

O meio-campista começou a carreira em 1994, atuando pelo Brescia, e tem passagens por Inter de Milão, Reggina, Milan e Juventus. Em 2015, resolveu sair do futebol italiano e atuar no New York City. Já pela seleção italiana, esteve em campo 116 vezes e marcou 13 gols.

Ao longo de sua trajetória, Pirlo conquistou uma Copa do Mundo, seis Campeonatos Italianos, duas Ligas dos Campeões e um Mundial de Clubes, além de diversos prêmios individuais.