Lewis Hamilton vence no Japão e fica com a mão no título

O britânico Lewis Hamilton está muito próximo do tetracampeonato da Fórmula 1. O piloto da Mercedes liderou de ponta a ponta o Grande Prêmio do Japão neste domingo (8). Seu rival, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, abandonou a corrida com problemas no motor na quarta volta.

Com 306 pontos no Mundial de Pilotos, Hamilton avançou sobre Vettel, que ficou nos 247 pontos devido ao abandono. Com quatro corridas para o fim da temporada, Hamilton já pode ser campeão na próxima etapa, no GP dos Estados Unidos, em Austin. Para isso, o inglês precisará fazer 16 pontos a mais que Vettel e quatro a mais que Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton liderou a corrida de ponta a ponta

Max Verstappen, da RBR, chegou em segundo, após pressionar o piloto da Mercedes nas últimas voltas. O australiano Daniel Ricciardo, também da equipe Red Bull Racing, completou o pódio, em terceiro lugar.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou na décima posição. Pressionado pelo espanhol Fernando Alonso, da McLaren, o piloto brasileiro segurou a posição e conseguiu garantir um ponto no final da corrida.