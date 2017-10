Botafogo vence a 5ª e última etapa e conquista título inédito de pentacampeão estadual de remo

A equipe de remo do Botafogo dominou a quinta e última etapa do Campeonato Estadual, vencendo seis das 14 provas disputadas e conquistou o título inédito de pentacampeã estadual de remo. A competição foi realizada na manhã de hoje, no Estádio de Remo da Lagoa, com a presença de grande público, que presenciou a homenagem feita pela Federação de Remo do Rio a atleta Diana Barcelos, do Guanabara, que conquistou a medalha de ouro na prova PR2, no Campeonato Mundial de Remo, semana passada, com um troféu e uma bolsa integral na Universidade Estácio de Sá.

O Botafogo somou 155 pontos na regata, seguido pelo Flamengo, em segundo lugar, com 139 pontos, o Vasco da Gama, em terceiro, com 112 pontos, o Clube de Remo Rio de Janeiro, em quarto, com 10 pontos, o Rema Campos, em quinto, com 5 pontos, o Guanabara, em sexto, com 3 pontos, o Piraquê, em sétimo, também com 3 pontos, e a Escola Naval, em oitavo, com 1 ponto.

O evento transformou o Estádio de Remo da Lagoa em uma festa do esporte e contou com as presenças do subsecretário de Esportes, Lazer e Juventude do Rio, Pedro Guimarães, e com o presidente da SUDERJ, José Ricardo Brito, e do presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. A Secretaria de Esportes, a SUDERJ e a Universidade Estácio de Sá apóiam o Campeonato Estadual de Remo.

Para o técnico alvinegro Alexandre Xoxo, a conquista é resultado de um conjunto de fatores e analisa:

- Trabalho com remo desde 83 e nunca vi um grupo tão dedicado, unido e maravilhoso. Todos são muito talentosos e tudo que é proposto eles aceitam. São determinados e estão sempre muito animados. Eu estou feliz demais com mais esse título seguido. Estão todos de parabéns. Agora vamos com tudo para o Campeonato Brasileiro que acontece nos próximos dias 21 e 22, aqui mesmo no Estádio de Remo da Lagoa.

Para o presidente da FRERJ, Paulo Carvalho, o ano de 2017 está sendo muito bom para o remo carioca, com inauguração do Centro de Treinamento, conquistas de medalhas de ouro no Mundial, a realização do Brasileiro, no Rio de Janeiro, além do encerramento do Campeonato Estadual com chave de ouro.

- Estou muito satisfeito com tudo que aconteceu este ano. O encerramento do estadual superou as minhas expectativas, chegando a ter provas com oito barcos competindo. Isso é maravilhoso. Sucesso total e tenho muito orgulho de fazer parte disso tudo. A sensação de dever cumprido é muito boa e ainda com a emoção da homenagem para a Diana Barcelos, que fez muito bonito no Mundial na Flórida e essa festa maravilhosa do Botafogo. A equipe alvinegra vem há cinco anos consecutivos ganhando tudo e está de parabéns – afirma Paulo Carvalho.

Com a realização da última etapa a classificação final do Campeonato Estadual de Remo ficou assim: 1º) Botafogo, 746 pontos, 2º) Vasco da Gama, com 600 pontos, 3º) Flamengo, com 590 pontos, 4º) Rema Campos, com 34 pontos, 5º) Clube de Remo Rio de Janeiro, com 26 pontos, 6º) Guanabara, com 14 pontos, 7º) Piraquê, com 12 pontos e 8º) Escola Naval, com 11 pontos.

O Campeonato Estadual foi encerrado, mas a temporada carioca de remo não chegou ao fim. No próximo dia 28, acontece a Regata de Velocidade e, no mês que vem, a Regata Remo do Futuro, que revela talentos do esporte. “Ainda temos muito trabalho pela frente antes de finalizar o ano no remo”, completa o presidente de FRERJ.