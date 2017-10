Hamilton quebra recorde e faz pole inédita no GP do Japão

O piloto britânico Lewis Hamilton foi dominante no treino de classificação para o Grande Prêmio do Japão neste sábado (7) e quebrou o recorde da pista de Suzuka garantindo uma pole inédita. Na etapa deste domingo (8), Sebastian Vettel, da Ferrari, largará na segunda colocação.

Ao todo, cinco pilotos perderam posições de largada devido a punições. Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen perderam cinco cada por terem trocado o câmbio e largarão em 7º e 11º, respectivamente. Já Fernando Alonso, Carlos Sainz e Jolyon Palmer foram punidos por trocas de peças do motor e largam em 20º, 19º e 18º, respectivamente.

Por sua vez, o brasileiro Felipe Massa foi beneficiado pelas punições e garantiu a 8ª colocação.

Britânico bateu recorde da pista

Hamilton, que marcou 1min27s319, batendo o recorde da pista, que pertencia ao alemão Michael Schumacher, defende uma vantagem de 34 pontos em relação a Vettel. No entanto, o alemão é um dos pilotos que mais vezes conquistou a etapa de Suzuka, com quatro vitórias. A largada do GP do Japão acontece às 2h da madrugada deste domingo (8).