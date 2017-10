Vettel e Hamilton lideram treinos para GP do Japão

O piloto da Ferrari Sebastian Vettel foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Japão, no próximo domingo (8). Já na segunda, com muita chuva e somente cinco carros na pista, Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou na ponta.

Na primeira sessão, o alemão marcou um tempo de 1m29s166 para ser o mais rápido e ficar pouco mais de dois décimos à frente do líder do campeonato, Hamilton. Daniel Ricciardo, da Red Bull, foi o terceiro.

A outra Ferrari, pilotada por Kimi Raikkonen, terminou em quarto. Já o companheiro de equipe de Hamilton, Valtteri Bottas, concluiu a primeira sessão na quinta colocação. O brasileiro Felipe Massa foi somente o 16º.

Hamilton liderou boa parte do primeiro treino, mas foi superado por Vettel após o grave acidente de Carlos Sainz, da Toro Rosso.

Já a segunda sessão foi atrapalhada por um temporal e teve somente 40 minutos de duração e cinco pilotos marcando tempo.

A Ferrari colocou seus dois carros na pista, porém não concluiu nenhuma volta. Quem terminou na liderança foi Hamilton, com 1m48s719. Ocon, Sergio Perez, Felipe Massa e Lance Stroll foram os outros que participaram da sessão.