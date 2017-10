Itália só empata em casa e adia vaga na repescagem

Desfalcada de três titulares, a Itália apenas empatou em casa com a inexpressiva Macedônia por 1 a 1 nesta sexta-feira (6) e adiou o objetivo de garantir uma vaga na repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2018.

A Azzurra abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Giorgio Chiellini completou cruzamento rasteiro de Lorenzo Insigne, mas cedeu o empate aos 32 da segunda etapa, em tento assinalado por Aleksandar Trajkovski, meia do Palermo.

Sem os titulares Verratti, Belotti e De Rossi, a Itália mais uma vez não apresentou um futebol convincente sob o comando do técnico Gian Piero Ventura, que está cada vez mais ameaçado no cargo. O empate levou a tetracampeã mundial a 20 pontos no grupo G, cinco a menos que a líder Espanha, que bateu a Albânia por 3 a 0.

Na última rodada, a Azzurra enfrentará a seleção balcânica fora de casa para confirmar sua vaga na repescagem, que reunirá os oito melhores segundos colocados dos nove grupos das Eliminatórias. Essas seleções serão divididas em quatro chaves de duas equipes cada, com confrontos de ida e volta. Quem vencer vai à Copa do Mundo.