Federação de Remo do Rio promove 5ª e última etapa do Campeonato Estadual

A Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro (Frerj) promove neste domingo (8), a quinta e última etapa do Campeonato Estadual, a partir das 9 horas, no Estádio de Remo da Lagoa, com entrada franca. A competição contará com a participação de remadores da Seleção Brasileira que acabaram de participar do Campeonato Mundial de Remo, em Sarasota, na Flórida, entre os cerca de 200 atletas inscritos.

Líder disparado na classificação geral com 609 pontos (111 pontos a mais que o segundo colocado), o Botafogo tem tudo para conquistar o inédito título de pentacampeão estadual. Em segundo lugar está o Vasco da Gama, com 498 pontos, seguido do Flamengo, com 478 pontos, Rema Campos, com 29 pontos, Clube de Remo do Rio, com 26 pontos, Piraquê, com 12 pontos, Guanabara, com 11 pontos, e Escola Naval, com 10 pontos.

Além de anunciar o campeão carioca de 2017, a Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro vai homenagear a atleta Diana Barcelos, do CR Guanabara, que conquistou a medalha de ouro na prova PR2, no Campeonato Mundial de Remo, semana passada.

"Neste domingo, o Estádio de Remo da Lagoa será palco de uma verdadeira festa, com o anúncio do campeão estadual, a homenagem que faremos para a Diana e a realização de todas as provas da quinta e última regata do Campeonato Estadual. Vai ser um espetáculo para todos que comparecerem ao local", afirmou Paulo Carvalho, presidente da Frerj.

Paulo Carvalho desembarcou no Rio de Janeiro, trazendo na bagagem uma importante doação da Concept para o CT de Remo do Rio, um remoergômetro Concept 2. Além disso, o presidente da Frerj trouxe uma carta da Fisa (Federação Internacional de Remo) contendo uma declaração, que atesta o Centro de Treinamento de Remo, administrado pela Frerj, como referência na América Latina, indica o local como referência da modalidade e, ainda, que tem intenção de formalizar parcerias entre a FISA e o CT de Remo do Rio.

"O remo não podia ter tido um ano melhor. Em 2017, inauguramos o CT de Remo num legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016, um projeto que saiu do papel e virou uma realidade, auxiliando técnicos e atletas, graças ao importante apoio da Suderj e da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, além do Ministério do Esporte. Isso, sem falar das conquistas de medalhas importantes, como as dos remadores cariocas Uncas Tales, do Lucas Verthein e da Diana Barcelos", analisa o presidente da Frerj.