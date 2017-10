Brasil supera altitude de La Paz, mas não vence Bolívia pelas eliminatórias

A altitude de 3.600 metros não foi problema, mas o Brasil não conseguiu derrotar a Bolívia em La Paz e empatou em 0x0, nesta quinta-feira (5), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

A seleção brasileira dominou a maior parte do jogo, mas perdeu várias oportunidades, em parte por erros dos seus principais atacantes, Neymar e Gabriel Jesus, e também pela atuação do goleiro Lamp, com uma série de defesas que impediu o gol brasileiro.

Com o resultado, o Brasil, já classificado para a Copa da Rússia, se manteve na liderança da competição, com 38 pontos ganhos, dez de vantagem sobre o Uruguai, o segundo colocado, com 28 pontos, que ainda está jogando com a Venezuela, na cidade venezuelana de San Cristóbal, e poderá também garantir a classificação antes da última rodada das eliminatórias se vencer a partida.

A Bolívia, sem chance de classificação, se manteve na 13ª e penúltima posição, com 13 pontos.

Os outros jogos da 17ª e penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa da Rússia ainda serão disputados na noite desta quinta-feira (5): Colômbia x Paraguai, Chile x Equador e Argentina x Peru.

O Brasil fará a sua última partida na próxima terça-feira, dia 10, contra o Chile, no Estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, em São Paulo.