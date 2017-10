Berlusconi critica novos donos do Milan e Montella

Poucos meses depois de ter vendido o Milan, o ex-presidente do clube rossonero Silvio Berlusconi criticou jogadores, o técnico Vincenzo Montella e a nova diretoria por conta do mau desempenho do time neste início de temporada.

"Não entendi a janela de transferências. Eu nunca vi uma equipe mudar 11 jogadores. Com todo esse dinheiro, você não consegue comprar um grande jogador?", questionou o ex-primeiro-ministro da Itália.

Sob comando chinês, o Milan já gastou mais de 200 milhões de euros em reforços, porém os resultados ainda não apareceram.

Além disso, Berlusconi criticou a escolha do zagueiro Leonardo Bonucci, ex-Juventus, para ser capitão da equipe.

"Eles deram a braçadeira de capitão a um jogador que era um símbolo da Juventus havia anos. Montolivo está aí, a braçadeira não lhe foi dada", declarou. Outro alvo das críticas do ex-premier foi Montella, e o político revelou quem escolheria para substituí-lo.

"Eu queria o [Cristian] Brocchi para ficar no banco, mas eu estava em uma cama de hospital entre a vida e a morte, e eles me contrataram o Montella", concluiu Berlusconi, referindo-se a junho de 2016, quando o treinador assinou contrato e ele se recuperava de uma delicada cirurgia no coração.

Com 12 pontos, o Milan é o sétimo colocado do Campeonato Italiano, tendo vencido quatro partidas em sete rodadas.