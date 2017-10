Separatista, Piqué polariza atenções na seleção da Espanha

Em meio à tensão instalada na Espanha por conta do processo de independência da Catalunha, o zagueiro do Barcelona Gerard Piqué virou centro das atenções por defender o direito de autodeterminação dos catalães.

O jogador de 30 anos nasceu em Barcelona e, em entrevistas e principalmente nas redes sociais, expõe publicamente sua opinião a favor do plebiscito separatista do último domingo (1º), que é contestado pela Espanha.

No entanto, no último treinamento da "Roja", Piqué foi vaiado e xingado por torcedores espanhóis, que pediram para ele sair da seleção. "Obviamente, você não gosta que as pessoas que apoiam a seleção estejam contra você. Estou aqui para dar a volta por cima, muita gente na Espanha é aberta ao diálogo, acho que podem entender meu lado. Penso de uma maneira, outras pessoas pensam de outra, mas podemos nos entender", disse o atleta.

Apesar disso, ele garante que não se arrepende de se posicionar publicamente sobre o plebiscito. "Não me arrependo porque é o que sinto. Todos somos pessoas e temos nossas opiniões. Um independentista pode jogar na seleção espanhola. Não há uma seleção catalã, e o independentista não tem nada contra a Espanha, só quer o próprio país, mas não odeia a Espanha", declarou.

Também especula-se que a relação entre ele e Sergio Ramos, zagueiro do Real Madrid, não seja das melhores, mas o jogador blaugrana negou os rumores. "Minha relação com Sergio Ramos é fantástica. Além disso, vamos ser sócios em um negócio. Basta desse assunto", disparou.

Piqué possui 91 jogos e cinco gols pela Espanha, tendo conquistado a Copa do Mundo de 2014. O jogador ainda tem nove partidas com a camisa da seleção catalã.