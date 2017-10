Itália apresenta novo uniforme e homenageia Buffon

A Federação Italiana de Futebol (Figc) divulgou nesta quinta-feira (5) a imagem do novo uniforme principal da seleção do país, que será apresentado ao público no duelo contra a Macedônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, marcado para esta sexta (6).

A Azzurra disputará a partida com sua camisa de visitante, mas o goleiro Gianluigi Buffon, que completa 20 anos defendendo a seleção, entrará em campo vestindo o uniforme azul. "A equipe renunciará à oportunidade de vestir a nova camisa, cedendo essa honra a seu capitão, que pela primeira vez na carreira usará o famoso uniforme azul", diz um comunicado da Figc.

A camisa já traz o novo escudo da Figc e será usada pela Itália na Copa do Mundo de 2018, caso o país se classifique. Segunda colocada em seu grupo nas Eliminatórias, a Azzurra dificilmente alcançará a líder Espanha e provavelmente terá de disputar uma vaga na repescagem.

Se a Itália chegar à Rússia, Buffon pode se tornar o primeiro jogador na história a disputar seis Copas do Mundo.