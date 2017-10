Tite faz três mudanças na seleção para jogo com a Bolívia

O técnico Tite anunciou três alterações na seleção brasileira que enfrentará a Bolívia nesta quinta-feira, em La Paz, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em relação ao time que jogou contra o Equador: o lateral-esquerdo Alex Sandro, o zagueiro Tiago Silva e o meia-atacante Filipe Coutinho tiveram escalação confirmada pelo treinador, após o treino desta terça-feira, na Granja Comari, em Teresópolis. Alex Sandro jogará na vaga de Marcelo, contundido, assim como seu reserva, Filipe Luís; Tiago entra no lugar de Marquinhos, e Coutinho ocupa a vaga de William.

Assim, a equipe brasileira deverá começar a partida contra os bolivianos com Alisson, Daniel Alves, Tiago Silva, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Filipe Coutinho; Neymar e Gabriel Jesus. Para o último jogo das eliminatórias, em São Paulo, contra o Chile, na próxima terça-feira, o goleiro Ederson entrará no lugar de Alisson, segundo informou Tite durante entrevista coletiva. O técnico não convocou substituto para o meia Diego, do Flamengo, cortado da seleção nesta terça-feira, devido a uma lesão que lhe causava dores na coxa.

Sobre os efeitos da altitude de La Paz nos jogadores brasileiros, Tite admitiu que haverá dificuldades, mas usará algumas táticas para tentar neutralizar o problema. Uma delas é a posse de bola e as outras ele preferiu manter em segredo. A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo da Rússia e lidera as eliminatórias sul-americanas, com 37 pontos ganhos. A Bolívia, com 13 pontos e em nono lugar, não tem mais chances de ir ao mundial. Outras três vagas estão sendo disputadas por Uruguai, Colômbia, Peru, Argentina, Chile e Paraguai. Nesta quinta-feira, jogam também Colômbia x Paraguai, Chile x Equador, Argentina x Peru e Venezuela x Uruguai.