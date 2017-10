Hernanes é destaque nos desarmes em fase invicta do São Paulo

O meio-campista Hernanes chegou ao São Paulo e, rapidamente, se tornou referência da equipe na luta contra o rebaixamento, marcando gols e decidindo partidas para o Tricolor. Até o momento, já são dez partidas do atleta pelo time em sua volta.

Apesar de o número mais destacado até o momento seja a boa marca de sete gols, incluindo uma série de cinco duelos seguidos balançando as redes, nos últimos confrontos uma outra importante função do camisa 15 vem sendo aprimorada.

De acordo com números do Footstats , contra o Sport, em vitória por 1 a 0, Hernanes realizou quatro desarmes, sua melhor marca desde que retornou ao Morumbi. Com isso, se considerarmos os últimos quatro jogos, nos quais o São Paulo não perdeu, foram sete roubadas de bola.

Nas seis primeiras partidas pelo clube, ele desarmou em seis oportunidades. Assim, mesmo com dois duelos a menos, ele desarmou mais do que nos seis confrontos iniciais.

Este número de eficiência defensiva se soma a uma diferença ofensiva também. Contra os pernambucanos, Hernanes não chutou nenhuma vez no gol. Foi a segunda vez que o atleta não finalizou nesta passagem pelo Tricolor. A primeira foi contra o Coritiba, em seu segundo compromisso pela equipe.

Um dos fatores para o papel mais decisivo do Profeta no sistema defensivo se relaciona com a volta de Cueva ao time titular. Com um meia mais ofensivo, o São Paulo fica menos dependente dos avanços do camisa 15, tendo outras opções de levar o time à frente.

Com 31 pontos, o Tricolor saiu da zona de rebaixamento após o fim da 26ª rodada, subindo ao 14º posto. O próximo compromisso é no dia 11, no Independência, contra o Atlético-MG, às 21h45 (de Brasília).