Especialistas estão otimistas quanto à recuperação de Roger

A extensão e consequências do tumor renal do atacante Roger, do Botafogo, detectado por médicos após exames de imagem, ainda carecem de algumas informações. Isso vai ficar mais claro quando o jogador for submetido à intervenção cirúrgica para retirada ou implosão da massa localizada em um dos seus rins. De forma, geral, no entanto, dois especialistas ouvidos pela reportagem do Terra acreditam que a probabilidade de Roger se recuperar é bastante considerável. Baseiam-se em casos similares.

"Pelo alarde feito, há um indicio forte de que o tumor seja maligno. Confirmando-se isso, é preciso checar se há um processo de metástase em curso. Não estou me referindo especificamente ao caso do Roger por questões óbvias. Há colegas competentes cuidando dele. Falo do procedimento normal nessas situações. No momento, é importante ressaltar que na maioria das vezes o tratamento para o câncer renal consegue resultados muito satisfatórios", disse Daher Chade, urologista do Hospital Sírio Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.

Ele explicou que esse tipo de câncer "é quase sempre silencioso" e só se evidencia quando há alguma dor lombar ou sangramento na urina ou ainda quando se descobre uma massa tumoral palpável na região. "Está entre os dez tumores com mais incidência no mundo. No Brasil não existem estatísticas confiáveis a respeito dessa classificação. Mas, nos Estados Unidos, o câncer renal acomete cerca de 50 mil pessoas por ano. A causa dele é genética."

Para o cirurgião oncológico do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Erico Lustosa, é muito provável que Roger consiga a cura total, principalmente se a anomalia estiver num estágio inicial. "Mesmo que haja, por ventura, a retirada do rim, isso não afetaria a atividade profissional do paciente. Não custa lembrar que Pelé não tinha um rim", declarou o médico, também com a ressalva de que falava em termos genéricos.

"Hoje em dia há a via robótica para se fazer a eventual retirada, menos invasiva. Pelos casos que já passaram por mim e meus colegas, mesmo se a doença estiver avançada, existem caminhos que podem permitir a recuperação. Ele tem a favor sua profissão. É jovem e atleta e está acompanhado por médicos capazes", afirmou Erico, atento ao noticiário sobre Roger também por ser botafoguense e fã do jogador.