Jogadores da Seleção começam a chegar na Granja Comary 

Parte dos jogadores da Seleção Brasileira chegaram à Granja Comary nesta segunda-feira de uma maneira peculiar. Optando por mais praticidade e rapidez, 15 atletas que Tite poderá contar no primeiro treinamento da equipe desembarcaram em Teresópolis de helicóptero. Apenas Danilo, do Manchester City, acabou subindo a serra do Rio de Janeiro de carro.

Como Neymar entrou em campo no sábado pelo Paris Saint-Germain, teve tempo para chegar ao Brasil antes de se apresentar à Seleção. Desta maneira, o camisa 10 ainda teve tempo de dar uma rápida passada em sua casa em Angra dos Reis antes de reencontrar seus companheiros de Seleção. Mesmo caso de Gabriel Jesus, que pôde desembarcar em São Paulo antes de rumar à Granja Comary.

Ainda nesta segunda-feira deverão chegar Casemiro, Philippe Coutinho, Firmino e Fred, porém, estes não participarão do treinamento comandado por Tite. Já na terça a última leva de atletas desembarcam em Teresópolis: Alisson, Alex Sandro, Miranda e Diego.

O primeiro compromisso da Seleção Brasileira nesta última data reservada para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas acontece na próxima quinta-feira, contra a Bolívia, na altitude de La Paz. Já no dia 10 de outubro a equipe canarinho recebe o Chile, no Palestra Itália, fechando sua participação no torneio qualificatório para o Mundial da Rússia.

Apesar de encerrar a disputa das Eliminatórias, o ano da Seleção Brasileira não termina logo após o confronto contra os chilenos. Em novembro, Tite e seus comandados voltam a entrar em ação para dois amistosos na Europa. O primeiro já está programado. Será contra o Japão, em Lille, na França. O segundo segue indefinido.