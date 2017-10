Itália perde três titulares para decisões nas Eliminatórias

Às vésperas das rodadas decisivas das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2018, a Itália sofreu quatro baixas por lesão, sendo três de titulares.

Após o corte dos meio-campistas Marco Verratti (PSG) e Lorenzo Pellegrini (Roma), que tiveram problemas físicos nas partidas de seus times no fim de semana passado, o treinador Gian Piero Ventura também perdeu o atacante Andrea Belotti (Torino).

Sensação do futebol italiano, o jogador de 23 anos saiu machucado do jogo contra o Hellas Verona no último domingo (1º) e foi diagnosticado com uma lesão de primeiro grau no ligamento colateral do joelho direito. Ele ficará um mês fora dos gramados.

Tanto Verratti quanto Belotti são titulares da Azzurra de Ventura, assim como o veterano volante Daniele De Rossi, que também foi cortado da seleção, mas por causa de uma contusão no menisco.

Para os lugares dos quatro lesionados, o treinador da Itália chamou Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter de Milão), Roberto Inglese (Chievo) e Nicolò Barella (Cagliari).

"Temos poucos dias para preparar as próximas partidas, a prioridade é nos classificar e obter os pontos para ser cabeça de chave", declarou Ventura nesta segunda-feira (2). A Azzurra está em segundo lugar no grupo G, com 19 pontos, e dificilmente passará a líder Espanha, que tem 22.

Contra Macedônia, em 6 de outubro, e Albânia, no dia 9, a Itália tentará garantir sua vaga na repescagem e melhorar sua posição no ranking da Fifa (hoje, a tetracampeã mundial está em 17º lugar), que define os potes do sorteio dos grupos da Copa.