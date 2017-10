Cogitado no Milan, Ancelotti só voltará a trabalhar em 2018

Cogitado para assumir o Milan e até a seleção da Itália, o técnico Carlo Ancelotti disse nesta segunda-feira (2) que só pretende voltar a trabalhar na próxima temporada.

Demitido recentemente do Bayern de Munique, o treinador italiano conversou com jornalistas em Jerusalém, aonde viajou a convite de uma ONG que promove a prática esportiva de crianças e adolescentes na cidade.

"Pelos próximos 10 meses, vou descansar. Ou seja, nada de outra equipe", declarou Ancelotti, que vinha sendo especulado para substituir o cada vez mais pressionado Vincenzo Montella no Milan, clube que treinou entre 2001 e 2009.

O time rossonero ainda não conseguiu deslanchar no Campeonato Italiano e ocupa apenas a sétima colocação no torneio, nove pontos atrás do líder Napoli. Ancelotti também já foi cogitado para assumir a seleção da Itália, hoje comandada por Gian Piero Ventura.

Tetracampeã mundial, a Azzurra não apresentou ainda um bom futebol com seu atual técnico e provavelmente terá de disputar a repescagem das Eliminatórias para chegar à Copa do Mundo de 2018.