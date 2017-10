Verstappen vence na Malásia, mas Hamilton amplia vantagem

Após um grande início de corrida, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, superou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, e conquistou o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, chegando a sua primeira vitória no ano e segunda na carreira.

Um dia depois de completar 20 anos, o jovem piloto ultrapassou Hamilton logo na quarta volta e não deu mais chances para o tricampeão mundial. O pódio foi completado pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que resistiu às investidas do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari.

Largando em último lugar, o vice-líder fez uma grande corrida de recuperação, passando oito carros em apenas duas voltas, e levou sua Ferrari à quarta posição. Ainda assim, foi insuficiente para evitar que Hamilton aumentasse sua vantagem sobre ele na liderança da tabela, que passou de 28 para 34 pontos.

Já o outro piloto da equipe italiana, o finlandês Kimi Raikkonen, sequer conseguiu largar devido a problemas no motor, assim como ocorrera com Vettel no treino classificatório. "Somando tudo, estou contente pelo resultado, mas teria sido melhor terminar no pódio", disse o tetracampeão.

O alemão ainda protagonizou uma batida com o canadense Lance Stroll, da Williams, já depois da bandeirada, e voltou para os boxes de carona. O acidente destruiu a parte traseira de sua Ferrari.

Também marcaram pontos, nesta ordem, o finlandês Valtteri Bottas (Williams), o mexicano Sergio Pérez (Force India), o belga Stoffel Vandoorne (McLaren), Stroll, o brasileiro Felipe Massa (Williams) e o francês Esteban Ocon (Force India).