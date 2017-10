Santos empata e título do Paulista feminino será definido no jogo de volta

Jogando fora de casa, o Santos empatou, no sábado, com o Rio Preto no jogo de ida da primeira final do Campeonato Paulista de futebol feminino. A partida realizada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, terminou em 1 a 1.

O confronto começou movimentado e com bastante chuva. Jogando melhor, o Peixe abriu o placar aos 16 minutos. Sole Jaimes fez o pivô para Brena chegar finalizando e balançar as redes adversárias. O segundo gol das visitantes quase saiu aos 38 da primeira etapa, quando Patrícia Sochor finalizou de longe e a bola acertou a trave.

Depois o intervalo o ritmo do jogo caiu um pouco e o Rio Preto cresceu na partida. As mandantes utilizavam bastante do contra-ataque para chegar ao ataque. O gol de empate saiu nos acréscimos. O juiz marcou pênalti após a bola bater na mão da zagueira santista e Milene converteu a cobrança.

Os dois times, que estão reeditando a final da temporada passada, voltam a se enfrentar no sábado, dia 7 de outubro, na Vila Belmiro. Quem vencer ficará com a taça. Como o gol fora de casa não vale como critério de desempate, um novo empate leva o confronto para a disputa de pênaltis.