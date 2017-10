Roma vence e piora situação do Milan no Campeonato Italiano

Fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões e com a mesma pontuação, Milan e Roma se enfrentaram no San Siro pela sétima rodada do Campeonato Italiano para encostarem nos líderes do principal torneio nacional.

Sem muita criatividade, as duas equipes não fizeram uma boa partida, mas os visitantes não têm nada para reclamar, já que conseguiram a importante vitória por 2 a 0 e manteve a distância de seis pontos do líder Napoli.

Jogando em casa, o Milan queria parar a boa fase da Roma que vinha de três vitórias seguidas no campeonato, e para isso, o técnico Vincenzo Montella colocou o que tinha de melhor, com destaque para o atacante português André Silva. O comandante, que iniciou sua carreira como treinador na própria equipe romena, precisava do resultado positivo já que vinha pressionado pelos resultados inconstantes da equipe Rossonera neste início de temporada.

O primeiro tempo foi marcado por muita marcação e poucas chances reais de gol, tanto pelo lado do Milan como pela Roma. A melhor oportunidade foi dos visitantes, quando o meia Lorenzo Pellegrini costurou a defesa adversária e chutou rasteiro para a ótima defesa do jovem goleiro Donnarumma.

No segundo tempo a partida continuou no mesmo ritmo, porém a rede foi balançada pela primeira vez. Aos 27 minutos, o atacante Édin Dzeko aproveitou passe de Pellegrini e bateu forte no canto esquerdo do arqueiro do Milan. Com a vantagem, a Roma manteve a cautela e conseguiu chegar ao segundo gol aos 32 minutos com o atacante Florenzi, piorando ainda mais a situação dos donos da casa, que ainda viram o meia Calhanoglu ser expulso trÊs minutos depois.

Na próxima rodada, tanto Milan como a Roma terão jogos de extrema importância para a sequência do torneio nacional. A equipe Rossonerafará o clássico de Milão contra a Internazionalle, enquanto que o time da capital receberá o Napoli, líder do campeonato e que não perdeu nenhum ponto desde a primeira rodada.