Inter sofre para vencer lanterna; Lazio goleia 

Com direito a sofrimento, a Inter de Milão derrotou o lanterna Benevento neste domingo (1º) por 2 a 1 e segue à caça dos líderes do Campeonato Italiano.

Jogando fora de casa, o clube Nerazzurro chegou a abrir 2 a 0 no placar, com dois gols de Brozovic, mas deixou D'Alessandro descontar para os anfitriões e ainda sofreu pressão no segundo tempo.

No entanto, a Inter segurou a vitória e chegou a 19 pontos na Série A, dois a menos que o líder Napoli - a Juventus tem 18, mas um jogo a menos.

Já o Benevento segue com um aproveitamento de 0% em sua primeira participação na elite do futebol italiano.

Goleada

Em Roma, a Lazio goleou o Sassuolo por 6 a 1 e subiu para 16 pontos, na quarta posição. Os gols do time da capital foram marcados por Alberto (dois), Parolo (dois), De Vrij e Immobile. Berardi descontou para o clube da Emília-Romana.