Corinthians perde suspensos Fagner e Romero contra o Coritiba

O técnico Fábio Carille tem dois desfalques certos para o confronto com o Coritiba, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tentativa de defender sua vantagem na liderança do torneio nacional, o Corinthians não terá o lateral direito Fagner e o atacante Romero.

Os dois jogadores, considerados titulares, foram advertidos pelo árbitro Rodolpho Toski Marques durante o empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, registrado neste domingo, no Mineirão. Na medida em tomaram o terceiro cartão amarelo, precisarão cumprir suspensão automática.

Os meio-campistas Gabriel e Maycon podem aumentar a lista de desfalques de Fábio Carille para o confronto com o Coritiba. Ambos serão julgados nesta segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD): o primeiro fez gesto obsceno à torcida do São Paulo e o segundo pisou no braço de Petros.

O confronto entre Corinthians e Coritiba está marcado apenas para as 21 horas (de Brasília) do próximo dia 11 de outubro, na arena de Itaquera. O Campeonato Brasileiro será paralisado temporariamente para dois compromissos da Seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Com nove dias antes do duelo com o adversário paranaense, o centroavante Jô, vitimado por uma contratura muscular, pode se recuperar a tempo. No empate contra o Cruzeiro, o centroavante foi substituído por Kazim, que não marca um gol desde o último mês de fevereiro.

"É uma parada importante para que possamos retomar e trabalhar muito até o jogo contra o Coritiba", disse o técnico Fábio Carille. "É preparação total para a próxima partida. Queremos fazer por merecer uma grande vitória para continuar à frente. Esse vai ser o trabalho, árduo até o fim em busca do nosso objetivo", acrescentou.

Com o empate em Belo Horizonte, o Corinthians chegou aos 55 pontos ganhos, sete a mais que o Santos, algoz do Palmeiras no sábado. O elenco do time alvinegro terá dois dias de descanso e inicia a preparacao para enfrentar o Coritiba apenas na quarta-feira.