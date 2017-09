'The Guardian': No Brasil, pior time do mundo começa a ganhar e revolta fãs

O jornal britânico The Guardian destacou neste sábado em seu caderno de esportes uma matéria sobre o clube de futebol brasileiro Ibis Sport, de Recife, que após dois anos sem ganhar nenhum jogo, começa a animar seus fãs com novos resultados.

O diário diz que a "pior equipe do mundo", que joga na menor divisão do campeonato estadual de Pernambuco, tem três vitórias consecutivas - e pode chegar a um recorde neste domingo se vencer o Centro Limoeirense.

Mas longe de acolher esta súbita reversão da fortuna, alguns fãs afirmam que as raízes e a identidade do clube estão em jogo, acrescenta o Guardian.

Após a última vitória por 1-0 contra o Ferroviário do Cabo, os fãs invadiram um bar local onde os jogadores estavam fazendo um churrasco pós-jogo e exigiram: por favor, parem de vencer.

"Isso está destruindo nossa história", disse o líder de protesto, Nilsinho Filho

Outros fãs foram nas redes sociais para se queixar. "Esta é uma situação preocupante a longo prazo. Podemos deixar de ser um ícone e ser apenas outra equipe vencedora. É culpa do treinador, "leia um tweet típico.

Entre 1980 e 1984, a equipe passou três anos e 11 meses sem ganhar um jogo e entrou no Guinness Book of Records como "o pior clube do mundo", explica Guardian.

>> The Guardian