No primeiro pênalti após polêmica com Cavani, Neymar bate e marca na goleada do PSG

O Paris Saint-Germain não teve qualquer dificuldade para bater o Bordeaux, neste sábado, no Parque dos Príncipes, por 6 a 2.

Além do elástico placar, de grandes atuações e golaços, a partida foi marcada pelo primeiro pênalti após a polêmica entorno de Neymar e Cavani.

O brasileiro bateu, fazendo o seu segundo gol na partida, o quarto dos parisienses no jogo.

As especulações a respeito de um "racha" no ambiente do PSG surgiram no jogo contra o Lyon, na sexta rodada do Campeonato Francês. Na oportunidade, Cavani não permitiu que Neymar cobrasse o pênalti marcado pelo árbitro.

As reações negativas do brasileiro foram flagradas pelas câmeras que transmitiam o jogo, levantando a hipótese da existência de uma briga de egos no Parque dos Príncipes.