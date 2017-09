Manchester United goleia Crystal Palace e pode ser líder

O Manchester United se manteve entre os primeiros do Campeonato Inglês após vencer o Crystal Palace neste sábado.

A partida da sétima rodada, que foi realizada em Old Trafford, terminou em 4 a 0 para os Diabos Vermelhos. Os gols foram marcados por Juan Mata, Lukaku e Fellaine duas vezes.

Com o resultado, os maiores campeões da Premier League foram a 19 pontos, permanecendo na posição mais alta da tabela.

O City, que começou a rodada com a mesma pontuação do United, entra em campo ainda neste sábado e pode ficar em primeiro se ganhar por ter melhor saldo de gols. Já as Águias continuam na última colocação sem pontuar e sem marcar gols no campeonato.

Na próxima rodada, o time de José Mourinho irá visitar o Liverpool, em Anfield, no sábado, dia 14 de outubro, às 8h30 (de Brasília). Já o Crystal Palace irá receber o Chelsea no Selhurst Park, no mesmo dia, às 11 horas.