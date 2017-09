Dedé passa por cirurgia no joelho; Raniel só deve voltar a jogar em 2018

O Cruzeiro anunciou que o zagueiro Dedé passará por uma artroscopia no joelho esquerdo neste sábado, no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. A cirurgia será realizada porque o atleta está com um edema ósseo relacionado à uma lesão na cartilagem.

A equipe mineira e o jogador de 29 anos optaram pelo procedimento cirúrgico após o tratamento tradicional para o problema não ter surtido o efeito esperado e a evolução não ter sido como esperada. O objetivo é acelerar a recuperação do zagueiro.

O joelho esquerdo não é o mesmo que Dedé precisou passar por outros procedimentos delicados desde 2015. Segundo o Cruzeiro, o edema ósseo é decorrente da maior carga de intensidade aplicada pelos atletas inconscientemente.

Além disso, o atacante Raniel teve lesão muscular constatada nas duas coxas e ele precisará de dois meses para retornar aos gramados. Com isso, ele não deve jogar mais em 2018. O jovem de 21 anos sentiu as duas coxas no primeiro tempo da final da Copa do Brasil.