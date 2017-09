Neymar fala pela 1ª vez sobre Cavani e diz que não há briga

Após a vitória do Paris Saint-Germain (PSG) sobre o Bayern de Munique por 3 a 0 nesta quarta-feira (27), Neymar falou pela primeira vez sobre a polêmica com o atacante Edinson Cavani e afirmou que não há nenhum desentendimento entre eles.

Tudo começou quando o uruguaio não deixou o craque brasileiro bater um pênalti na partida entre PSG e Lyon no dia 17 de setembro. Segundo a mídia francesa, Neymar e Cavani quase entraram em um confronto físico nos vestiários após o jogo.

"Não, é que inventam muita história, falam demais. Falam coisas que não sabem, tentam entrar no nosso privativo, no nosso vestiário, e acabam falando demais. Aí acabam falando coisas que não existem, mas está tudo certo", disse Neymar aos repórteres na saída do gramado.

Já Cavani, admitiu que há diferenças entre ele e o brasileiro, mas que isso não deve interferir no desempenho do clube. "Penso no time, penso em ganhar e sorrir. Há diferenças, todos somos diferentes. Cada um tem sua maneira de ser, de viver, mas no campo, temos que ser como uma família, é isso que importa. Tentamos nos esforçar o máximo possível em cada jogo. Todos têm sua maneira de pensar, mas o mais importante é o grupo", falou o uruguaio.

Apesar da polêmica, Neymar e Cavani foram providenciais na goleada do PSG diante do Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. Ambos os jogadores sul-americanos marcaram e ajudaram o clube a francês a ficar na ponta do grupo B da competição.