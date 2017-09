Milan flerta com vexame, mas vence Rijeka na Liga Europa

Já se passaram duas rodadas, mas os times italianos continuam invictos na fase de grupos da Liga Europa. Após três vitórias em 14 de setembro, Milan, Lazio e Atalanta voltaram a campo nesta quinta-feira (28) e conseguiram resultados positivos.

Favorito absoluto em sua chave, o clube rossonero recebeu o Rijeka, da Croácia, e suou para vencer por 3 a 2. Depois de ter aberto 2 a 0 no placar, gols do atacante André Silva e do zagueiro Mateo Musacchio, o Milan cedeu o empate nos minutos finais e flertou com o vexame.

No entanto, aos 49, a jovem sensação Patrick Cutrone deu a vitória para os donos da casa e aliviou a pressão sobre o técnico Vincenzo Montella, que ainda não deslanchou no Campeonato Italiano e passou a conviver com a sombra do ídolo milanista Carlo Ancelotti, demitido do Bayern de Munique nesta quinta. Com o resultado, o Milan lidera o grupo D, com seis pontos.

Por sua vez, a Lazio recebeu o Zulte Waregem, da Bélgica, e ganhou por 2 a 0, gols de Felipe Caicedo e do artilheiro Ciro Immobile. O clube biancoceleste divide a liderança da chave K com o Nice, de Balotelli e Sneijder, ambos com seis pontos.

A Atalanta é a única que não venceu, mas certamente não reclamará do resultado. Após ter batido o Everton, da Inglaterra, em casa por 3 a 0, o time bergamasco visitou o tradicional Lyon, da França, e arrancou um empate por 1 a 1.

Os gols foram marcados por Bertrand Traoré, para os franceses, e Papu Gómez, para os italianos. A Atalanta também lidera seu grupo, o E, mas com quatro pontos.