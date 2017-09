Após derrota para PSG, Ancelotti é demitido do Bayern

O treinador italiano Carlo Ancelotti foi demitido nesta quinta-feira (28) do Bayern de Munique, confirmou a diretoria do clube. O anúncio ocorre após a derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain (PSG) pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira (27).

Em terceiro lugar no Campeonato Alemão e não apresentando um futebol convincente, a diretoria equipe bávara cogitava a saída de Ancelotti antes mesmo da goleada sofrida diante do PSG.

Para substituir o italiano, o Bayern deverá colocar o auxiliar técnico Willy Sagnol, que já esteve na função após a saída de Pep Guardiola em 2016. É previsto que o ex-jogador francês fique no comando da equipe alemã até o próximo verão, quando o atual técnico do Hoffenheim, Julian Nagelsmann, deve ser apresentado no Bayern.

"O desempenho de nossa equipe desde o início da temporada não atendeu às expectativas. O jogo em Paris mostrou claramente que devemos tirar algumas lições. Gostaria de agradecer a Carlo pela cooperação e lamentar o desenvolvimento que acabou se tomando. Carlo é meu amigo e continuará sendo, mas tivemos que tomar uma decisão profissional", explicou Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern.

Ancelotti assumiu o clube alemão em 2016 e tinha contrato até junho de 2019. Segundo a mídia italiana, o comandante já é especulado no Milan.