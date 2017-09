Aos 27 anos, Balotelli se torna pai pela 2ª vez

Aos 27 anos de idade, o atacante italiano Mario Balotelli se tornou pai novamente. O segundo filho do jogador do Nice, da França, nasceu nesta quinta-feira (28) e se chama Lion.

O menino é fruto da relação do atleta com sua atual companheira, Clelia, de 26 anos, que vive na Suíça. "Felicidade", escreveu Balotelli em seu perfil no Instagram, recebendo os parabéns dos fãs por causa do filho.

O atacante, que já é pai de uma menina, Pia, nascida do caso com Raffaella Fico, esteve em campo nesta quinta para uma partida do Nice contra o Vitesse pela Liga Europa. O duelo terminou em 3 a 0 para o time francês.