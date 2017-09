Higuaín sai do banco e dá vitória à Juventus na Champions

Com grande atuação de Gonzalo Higuaín, que havia começado na reserva, a Juventus derrotou nesta quarta-feira (27) o Olympiacos, em casa, por 2 a 0 e conquistou seus primeiros três pontos na Liga dos Campeões da Europa.

Após a derrota para o Barcelona na estreia, a Velha Senhora entrou no Allianz Stadium pressionada e sem seu principal centroavante, sacado do time titular por decisão técnica de Massimiliano Allegri. No entanto, a Juve fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado e não conseguiu sair do zero.

Aos 15 minutos da segunda etapa, Allegri colocou Higuaín no lugar de Cuadrado, e só demorou nove minutos para o argentino balançar a rede do Olympiacos. Após um cruzamento rasteiro de Alex Sandro, "Pipita" chutou em cima do goleiro, mas aproveitou o rebote e marcou.

Depois, aos 35, Higuaín começou a jogada do segundo gol, que ainda passou pelos pés de Paulo Dybala antes de ser concluída, quase debaixo do travessão, por Mario Mandzukic. A vitória deixa a Juventus na terceira posição do grupo D, com três pontos, empatada com o Sporting, que leva vantagem no saldo de gols.

Os dois times se enfrentarão nas próximas duas rodadas, primeiro em Turim e depois em Lisboa, nos confrontos que podem definir o provável classificado na chave ao lado do Barcelona. Os duelos acontecerão nos dias 18 e 31 de outubro.