Cássio espera Cruzeiro motivado com ou sem o título da Copa do Brasil

Cássio já tem programa para a noite desta quarta-feira. O goleiro se planejou para acompanhar pela televisão a final da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Flamengo, mas não por prazer. O time mineiro é o próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

"Quero assistir para tirar alguma coisa de proveito", disse Cássio, embora duvidando que o resultado da decisão tenha alguma influência para o Corinthians. "Se o Cruzeiro for campeão, virá mais motivado ainda. Se não conseguir o título, também, porque precisará se recuperar para ficar no bloco da frente do Brasileiro. Será o jogo do ano para eles, mas virão motivados para domingo em qualquer situação", concluiu.

De fato, o técnico cruzeirense Mano Menezes dá total prioridade à chance de ser campeão da Copa do Brasil. A sua equipe obteve um empate por 1 a 1 no jogo de ida contra o Flamengo, no Maracanã, e agora depende de uma vitória simples para erguer a taça no Mineirão. Uma nova igualdade levará a disputa para os pênaltis.

"Se perder o título, o Cruzeiro chegará bem pressionado contra nós. É um time de massa, de muita tradição. Mas é difícil apontar o vencedor. São duas grandes equipes, qualificadas. Não sei. Estaremos preparados para o que quer que aconteça", avisou Cássio.

Diferentemente do Cruzeiro, o Corinthians só tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar. O time de Cássio lidera a competição nacional com folga, somando 54 pontos, contra 44 do Santos, 43 do Grêmio e do Palmeiras e 40 do próprio Cruzeiro e do Botafogo.

"Todos os times têm ambição. Ainda faltam muitos pontos. Mas não devemos pensar no que as outras equipes estão pensando, e sim com o nosso trabalho. Teremos um jogo bem complicado contra o Cruzeiro, mas iremos para lá tentar buscar mais três pontos", afirmou Cássio.