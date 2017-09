Napoli faz 3 e vence a primeira na Liga dos Campeões

Em mais uma noite inspirada de seu trio de ataque, o Napoli derrotou o Feyenoord nesta terça-feira (26) por 3 a 1 e se recuperou na Liga dos Campeões da Europa, após ter estreado no torneio com derrota.

O placar foi aberto logo aos sete minutos de jogo, por Lorenzo Insigne. Na comemoração, o italiano homenageou o polonês Arkadiusz Milik, que sofreu uma nova lesão no joelho e ficará afastado dos gramados por quatro meses.

Na segunda etapa, Dries Mertens, aos quatro minutos, e José María Callejón, aos 20, ampliaram o placar. Já nos acréscimos, Sofyan Amrabat descontou para o Feyenoord. Com a vitória, o Napoli, que perdera na estreia para o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, está na terceira colocação do grupo F, com três pontos, empatado com o clube ucraniano.

Na próxima rodada, no dia 17 de outubro, o time italiano viajará à Inglaterra para encarar o poderoso Manchester City, que lidera a chave com 100% de aproveitamento.